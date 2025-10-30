Der Dreh ist vorbei, auf den Kinostart müssen die Fans aber noch warten: "Steckerlfischfiasko", der zehnte Teil der Eberhofer-Krimis, ist im Kasten.
Gute Nachrichten für alle Eberhofer-Fans: "Steckerlfischfiasko", die zehnte Verfilmung aus der Bestseller-Reihe von Rita Falk (61), ist einer Mitteilung zufolge im Kasten. Die Dreharbeiten fanden in Niederbayern und München statt. Regisseur Ed Herzog (59) versammelte dazu wieder das bewährte Ensemble rund um Sebastian Bezzel (54), Simon Schwarz (54), Lisa Maria Potthoff (47) und Eisi Gulp (69). Der neue Fall aus Niederkaltenkirchen startet am 13. August 2026 in den Kinos.