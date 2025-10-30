Gute Nachrichten für alle Eberhofer-Fans: "Steckerlfischfiasko", die zehnte Verfilmung aus der Bestseller-Reihe von Rita Falk (61), ist einer Mitteilung zufolge im Kasten. Die Dreharbeiten fanden in Niederbayern und München statt. Regisseur Ed Herzog (59) versammelte dazu wieder das bewährte Ensemble rund um Sebastian Bezzel (54), Simon Schwarz (54), Lisa Maria Potthoff (47) und Eisi Gulp (69). Der neue Fall aus Niederkaltenkirchen startet am 13. August 2026 in den Kinos.

Darum geht's in "Steckerlfischfiasko" Über den Inhalt des neuen Films heißt es vorab, dass es für den Dorfgendarm Franz Eberhofer dieses Mal auf bisher unberührtes Terrain geht: Der örtliche Steckerlfischkönig wird auf dem hiesigen Golfplatz tot aufgefunden: "Klar, dass sich der Franz da nicht länger mit Nichtigkeiten wie dem Umzug in den Neubau oder dem Wahlkampf von der Susi zur Bürgermeisterin aufhalten kann." Gemeinsam mit Kumpel Rudi Birkenberger ermittelt er der Mitteilung zufolge inmitten zweier verfeindeter Volksfestclans.

Regisseur Ed Herzog erklärte, das Filmteam rund um die Eberhofer-Welt sei "mittlerweile zu meiner zweiten Familie geworden. Rita Falk hat uns mit ihren einzigartigen Vorlagen wunderbare Figuren und Geschichten geschenkt, aus denen wir nun schon zum zehnten Mal schöpfen dürfen. Mit großem Dank an mein engagiertes Team und den großartigen Cast blicke ich stolz auf diese gemeinsame Erfolgsgeschichte". Produzentin Kerstin Schmidbauer fügte hinzu: "Als wir vor über zehn Jahren mit 'Dampfnudelblues' gestartet sind, hat keiner geahnt, was für eine unglaubliche Reise wir vor uns haben. Sebastian Bezzels Eberhofer ist eine Kino-Kultfigur geworden. Dass wir mit diesem wunderbaren Ensemble und dem großartigen Team um Regisseur Ed Herzog nun den zehnten Eberhofer-Film umsetzen konnten, macht mich unglaublich stolz und glücklich."

Auch ein neues Buch ist da

Fans des kultigen Dorfpolizisten dürfen sich auch über Buch-Nachschub freuen. Im Oktober ist Falks 13. Eberhofer-Roman "Apfelstrudel-Alibi" erschienen. Auch bei diesem neuen Fall wartet auf Franz Eberhofer ein rätselhafter Mordfall - diesmal führen die Spuren nach Südtirol in die Dolomiten.