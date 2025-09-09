Ab 12. September auf Disney+: Call My Agent Berlin feiert Premiere mit großem Starauflauf

Zahlreiche deutsche Filmstars gaben sich in Berlin bei der Premiere der hochkarätig besetzten Serie "Call My Agent Berlin" die Ehre. Neben Heiner Lauterbach, Iris Berben und Moritz Bleibtreu waren auch Heike Makatsch und Frederick Lau unter den Gästen.
Es könnte der nächste ganz große Serienerfolg aus Deutschland werden. Am 12. September startet auf dem Streamingdienst Disney+ "Call My Agent Berlin". In der zehnteiligen Comedyserie über die fiktive Schauspielagentur Stern und ihre Hochleistungsagenten (unter anderem Lucas Gregorowicz und Karin Hanczewski) treten einige der größten Stars des Landes auf - und spielen komödiantisch überzeichnete Versionen von sich selbst.