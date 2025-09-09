Ab 12. September auf Disney+: Call My Agent Berlin feiert Premiere mit großem Starauflauf

Zahlreiche deutsche Filmstars gaben sich in Berlin bei der Premiere der hochkarätig besetzten Serie "Call My Agent Berlin" die Ehre. Neben Heiner Lauterbach, Iris Berben und Moritz Bleibtreu waren auch Heike Makatsch und Frederick Lau unter den Gästen.

Es könnte der nächste ganz große Serienerfolg aus Deutschland werden. Am 12. September startet auf dem Streamingdienst Disney+ "Call My Agent Berlin". In der zehnteiligen Comedyserie über die fiktive Schauspielagentur Stern und ihre Hochleistungsagenten (unter anderem Lucas Gregorowicz und Karin Hanczewski) treten einige der größten Stars des Landes auf - und spielen komödiantisch überzeichnete Versionen von sich selbst.

Starauflauf auf dem roten Teppich in Berlin Entsprechend gut besucht war am Montagabend die große Deutschlandpremiere von "Call My Agent Berlin" im Berliner Colosseum Filmtheater in Prenzlauer Berg. Zu den Gästen zählten Emilia Schüle, Heiner Lauterbach und Veronica Ferres. Auch Schauspielstar Frederick Lau nebst Ehefrau Annika Lau, Heike Makatsch, Iris Berben, Moritz Bleibtreu und "Tatort"-Kommissarin Florence Kasumba waren dabei. Sie alle treten in "Call My Agent Berlin", einem Remake der französischen Erfolgsserie "Call My Agent", in je einer Folge auf.

Darum geht es in "Call My Agent Berlin"

Die Schauspielagentur Stern vertritt einige der größten Filmstars Deutschlands als Klienten. Doch nach dem plötzlichen Tod ihres Gründers müssen die Agentinnen und Agenten um das Überleben der Firma kämpfen, die kurz vor der Pleite steht.

Gefühlt täglich spielt sich bei den prominenten Kundinnen und Kunden ein neues Drama ab - ob Querelen und Streitigkeiten unter Co-Stars am Set oder private Lebenskrisen. Die Agenten von Stern ziehen bei all dem gekonnt hinter den Kulissen die Fäden und sind Meister der Manipulation, um für die vertretenen Stars und sich selbst das Bestmögliche herauszuholen.

Verantwortlich für "Call My Agent Berlin" sind als Headautoren Johann Buchholz und Timon Karl Kaleyta. Boris Kunz und Laura Lackmann führten Regie.