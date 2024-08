Ab 12. Dezember im Kino: Wicked: Neuer Teaser zeigt Jeff Goldblum als Zauberer von Oz

Bis "Wicked" in die Kinos kommt, dauert es noch ein paar Monate. Um auf die märchenhafte Musical-Verfilmung einzustimmen, wurde nun ein Teaser veröffentlicht, in dem Jeff Goldblum als Zauberer von Oz auftaucht.

Noch heißt es warten, mit einem neuen Teaser heizt Universal wohl bei vielen Kinogängerinnen und -gängern jedoch die Vorfreude auf die Musicalverfilmung "Wicked" weiter an. In einem jetzt veröffentlichten Clip ist neben den Hauptdarstellerinnen Cynthia Erivo (37) und Ariana Grande (31) auch Hollywoodstar Jeff Goldblum (71) zu sehen.

Der "wundervolle Zauberer von Oz" lädt ein

Der Film erzählt die Geschichte der Hexen von Oz. Im Vordergrund stehen Elphaba, verkörpert von der unter anderem mit einem Tony, Grammy und Emmy ausgezeichneten Sängerin und Schauspielerin Cynthia Erivo, und Glinda, dargestellt von Megastar Ariana Grande. An der Universität Glizz treffen die beiden aufeinander und werden zu Freundinnen. Doch nach einer Begegnung mit dem Zauberer von Oz, verkörpert von Goldblum, ändert sich ihre Beziehung. Elphaba erhält in dem kurzen Video eine Einladung des "wundervollen Zauberers von Oz" und macht sich mit Glinda auf den Weg, bevor der Zauberer seinen Auftritt feiert.

Einige Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer sind schon kräftig gehypt. In den Instagram-Kommentaren ist unter anderem bereits jetzt die Rede vom "Film der Dekade", andere denken demnach täglich an den kommenden Blockbuster und wieder andere sprechen schon von ihrem absoluten Lieblingsfilm, ohne das märchenhafte Abenteuer von Regisseur Jon M. Chu (44) überhaupt gesehen zu haben.

Das erste Kapitel von "Wicked" soll nach aktuellem Stand am 12. Dezember in die deutschen Kinos kommen. Ein zweiter Teil ist danach zur Weihnachtssaison 2025 geplant.

Arbeit mit einem weiteren Megastar

Zu den Produzenten von "Wicked" gehört Marc Platt (67). Er und Jon M. Chu arbeiten nach "Wicked" laut US-Berichten an einem Projekt über einen weiteren Musik-Megastar. Wie kürzlich bekannt wurde, soll Britney Spears' (42) Autobiografie "The Woman in Me" zum Biopic werden. Der Regisseur wird das Filmprojekt zusammen mit Platt betreuen. Spears deutete auf der Social-Media-Plattform X an, direkt involviert zu sein. Sie freue sich, ihren Fans mitteilen zu können, mit Marc Platt an einem "geheimen Projekt" gearbeitet zu haben. Jener habe "schon immer meine Lieblingsfilme gemacht".