Ab 11. Juli bei Paramount+: Dexter: Wiedererwachen: Michael C. Halls Rückkehr als Serienmörder

Mit der Prequel-Serie "Dexter: Original Sin" wird derzeit die Vergangenheit des erschreckend charismatischen Serienkillers Dexter Morgan (Michael C. Hall, 54) erzählt. Dessen Geschichte fand wiederum in dem eine Staffel umfassenden Sequel "Dexter: New Blood" eigentlich sein Ende - Betonung auf eigentlich. Denn mit "Dexter: Wiedererwachen" und ab dem 11. Juli bei Paramount+ erfährt der totgeglaubte Protagonist, wie der Titel schon verrät, seine erneute Wiederauferstehung. Aber wie ist das möglich?

Reminder: So ließ uns "New Blood" zurück

Die Kernserie "Dexter" lief von 2006 bis 2013 und wartete aus der Sicht vieler Fans mit einem recht enttäuschenden Finale auf. Als der Serienkiller, der nach einem strengen Moralkodex agiert und nur nachweisliche Verbrecher ermordet, schließlich 2021 in "New Blood" zurückkehrte, war die Freude entsprechend groß. Sie währte aber wohl bei einer Vielzahl der Anhängerinnen und Anhänger nur bis zum Finale, in dem Dexter sein endgültiges Ende zu finden scheint.

Ausgerechnet sein Sohn Harrison (Jack Alcott) erschießt ihn augenscheinlich mit einem Gewehr. In der letzten Szene liegt Dexter in seinem eigenen Blut im Schnee und wird von den Erscheinungen seiner verstorbenen Schwester Debra (Jennifer Carpenter) und Vater Harry (James Remar) besucht - und ins Jenseits begleitet?

Nicht so leicht totzukriegen

Auch in "Dexter: Wiedererwachen" schlüpft Michael C. Hall wieder in seine Paraderolle. So fatal wie zunächst angenommen war der Gewehrschuss also nicht. Neben dem Titel der Serie deutet das auch der Name der ersten Episode an: "A Beating Heart...", also "Ein schlagendes Herz...". Die Handlung wird also unmittelbar an das Finale von "New Blood" ansetzen, statt die Einöde wählt Dexter dieses Mal das genaue Gegenteil als sein neues Jagdrevier: New York City.

Bei Dexters Wiedererwachen kehren auch andere Figuren aus der Originalserie zurück. Im Gegensatz zu Debra hat Harrys Geist offenbar noch keinen Frieden gefunden, Schauspieler Remar zählt erneut zum Cast. Auch David Zayas, der bislang in allen "Dexter"-Staffeln mitgewirkt hat, kehrt als gute Cop-Seele Angelo "Angel" Batista zurück.

Namhafte Neulinge

Ein besonderes Augenmerk dürfte aber auf den zahlreichen Neuzugängen liegen. So wirken in "Dexter: Wiedererwachen" etwa Uma Thurman, Peter Dinklage, Neil Patrick Harris und "Modern Family"-Star Eric Stonestreet mit. Verbirgt sich hinter einem oder gar mehreren von ihnen das neue Staffel-Scheusal, mit dem sich Dexter herumschlagen muss?

"Dexter: Wiedererwachen" wird zehn Episoden umfassen. Ob bei Erfolg geplant ist, weitere Staffeln folgen zu lassen, oder ob es sich nun wirklich um den Abschluss der mörderischen Reise von Dexter Morgan handelt, wurde bislang noch nicht offiziell kundgetan.