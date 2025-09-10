Ab 10. September: aka Charlie Sheen: Netflix-Doku über beispiellose Selbstzerstörung

Schauspieler Charlie Sheen gewährt einen Blick in sein skandalgespicktes Leben. Interessant ist das für seine Fans - und erst recht für seine Kritiker.
Vor einer Woche ist Charlie Sheen 60 Jahre alt geworden. Der US-Schauspieler sieht diesen Meilenstein offenbar als den richtigen Zeitpunkt für einen schonungslosen, überraschenden, zuweilen auch abstrusen Seelenstriptease an. So gibt es seit dem 9. September seine Autobiografie "The Book of Sheen" zu kaufen. Und nur einen Tag später erscheint bei Netflix die zweiteilige Doku "aka Charlie Sheen" über seinen rasanten Aufstieg, den noch rasanteren Niedergang und seinen Kampf zurück in etwas, das doch glatt als Normalität bezeichnet werden kann. In Sheen-Maßstäben, versteht sich.