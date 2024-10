Ab 10. Oktober im Kino: Was hat es mit Scarlett Johanssons Transformers-Prequel auf sich?

1 Im englischen Original spricht "Thor"-Darsteller Chris Hemsworth Optimus Prime. Foto: Paramount Animation

Die Transformers kehren auf die Leinwand zurück. Mit "Transformers One" ergründet das Franchise neue Wege, wie es zuletzt auch schon ein gewisser Spider-Man getan hat.











Link kopiert



Ab dem 10. Oktober startet der Film "Transformers One" in den deutschen Kinos. Wie der 2023 erschienene und bislang letzte Teil "Transformers: Aufstieg der Bestien" handelt es sich dabei um ein Prequel zum Auftakt der Filmreihe, die vor rund 17 Jahren Shia LaBeouf (38) und Megan Fox (38) groß herausgebracht hatte. Doch Vorsicht: Wer nur angesichts des Casts von "Transformers One" eine Karte kauft und den üblichen Action-Bombast der bisherigen Filme erwartet, sackt ab Sekunde eins des Streifens enttäuscht im Kinosessel zusammen. Denn von Chris Hemsworth (41) und Scarlett Johansson (39) in den Hauptrollen bekommen deutsche Kinogänger im Grunde gar nichts mit.