Rund 50 Jahre nach seiner ersten "Unheimlichen Begegnung der dritten Art" geht Steven Spielberg in "Disclosure Day" erneut der Frage nach: Gibt es außerirdisches Leben?

Wenn es einen US-Regisseur gibt, auf den die Bezeichnung "Legende" wahrlich zutrifft, dann ist es Steven Spielberg (79). In seiner bereits über 60 Jahre währenden Karriere bewies der Filmemacher zuletzt auch im gesetzteren Alter beeindruckenden Pioniergeist und Einfallsreichtum - und das Genre-übergreifend. Mit seinem neuen Streifen "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit", der am 10. Juni in die Kinos kommt, widmet sich Spielberg einem Thema, mit dem er vor allem zu Beginn seines Schaffens nachhaltig für Aufsehen gesorgt hatte: der mal mehr, mal weniger unheimlichen Begegnung der dritten Art.

Die Wahrheit ist irgendwo da draußen - darum geht es Die Wetteransagerin Margaret Fairchild (Emily Blunt, 43) strebt eine Karriere als ernstzunehmende Journalistin an. Als sie zum Mittelpunkt eines mysteriösen Phänomens wird, an dessen Geheimhaltung die Regierung alles zu setzen scheint, wittert sie ihre Chance. Was versuchen die Behörden vor der Öffentlichkeit zu verbergen?

Dr. Daniel Kellner (Josh O'Connor, 36) und Noah Scanlon (Colin Firth, 65) sind bei dieser Frage schon weiter. Beide arbeiten für eine Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, sämtliche Informationen über mutmaßliche UFOs zu archivieren. Die zwangsläufige Frage: Gibt es außerirdisches Leben? Und wenn ja: Weilt es womöglich längst unter uns?

Zurück zu den Sci-Fi-Anfängen

Ob "Der weiße Hai", "Schindlers Liste", "Jurassic Park", "Der Soldat James Ryan" oder "Die Farbe Lila": Steven Spielberg ist ein Meister jedes Filmfachs. Das bewies er im Laufe seiner Karriere auch diverse Male im Science-Fiction-Bereich, angefangen im Jahr 1977. Mit "Unheimliche Begegnung der dritten Art" revolutionierte er vor fast genau 50 Jahren ein ganzes Genre. Fünf Jahre später ließ er mit "E.T. - Der Außerirdische" einen weiteren Meilenstein des Sci-Fi-Kinos folgen. Und vor rund 20 Jahren schickte er Tom Cruise in den neuaufgelegten "Krieg der Welten".

Mit "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" will Spielberg nun beweisen, dass die Geschichte über extraterrestrisches Leben noch viele weitere spannende Facetten zu bieten hat. Im Fall seines neuen Werks tut er das in Form eines Verschwörungsthrillers, der nicht nur "Akte X"-Fans packen dürfte.

Doch auch die menschlichen Protagonisten des Films müssen sich nicht verstecken. Mit Blunt, Firth und O'Connor sowie Colman Domingo und Wyatt Russell in weiteren Rollen wartet "Disclosure Day" mit einem vielschichtigen und talentierten Cast auf. Wer sich wie deren Figuren wundert, ob wir wirklich allein im Weltall sind, bekommt ab dem 10. Juni Steven Spielbergs aktuellste Antwort auf diese ungebrochen faszinierende Frage.