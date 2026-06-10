Rund 50 Jahre nach seiner ersten "Unheimlichen Begegnung der dritten Art" geht Steven Spielberg in "Disclosure Day" erneut der Frage nach: Gibt es außerirdisches Leben?
Wenn es einen US-Regisseur gibt, auf den die Bezeichnung "Legende" wahrlich zutrifft, dann ist es Steven Spielberg (79). In seiner bereits über 60 Jahre währenden Karriere bewies der Filmemacher zuletzt auch im gesetzteren Alter beeindruckenden Pioniergeist und Einfallsreichtum - und das Genre-übergreifend. Mit seinem neuen Streifen "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit", der am 10. Juni in die Kinos kommt, widmet sich Spielberg einem Thema, mit dem er vor allem zu Beginn seines Schaffens nachhaltig für Aufsehen gesorgt hatte: der mal mehr, mal weniger unheimlichen Begegnung der dritten Art.