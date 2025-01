Ab 10. Januar bei Sky und Wow: So geht The Rookie in Staffel 7 weiter

So geht "The Rookie" in Staffel 7 weiter

1 Nathan Fillion und Alyssa Diaz in der neuesten Staffel von "The Rookie". Foto: entertainment One

Nach einem Quotenmeilenstein in Season 6 startet "The Rookie" bei Sky und Wow in Staffel 7 - kurz nach dem Auftakt in den USA. John Nolan (Nathan Fillion) und seine Bailey bekommen in den neuen Folgen endlich Nachwuchs. Doch ihr Glück wird gleich bedroht.











Eine siebte Staffel war für "The Rookie" nur Formsache, schließlich lockte die sechste Runde in den USA so viele Zuschauer vor die Monitore wie seit der ersten Season nicht mehr. Laut dem US-Sender ABC verfolgten die erste Folge der vergangenen Staffel innerhalb von 35 Tagen 11,92 Millionen Menschen über verschiedene Plattformen. So groß war das Interesse seit der zweiten Episode von "The Rookie" im Jahr 2018 nicht mehr.