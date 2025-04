New Adult erobert das Fernsehen. Mit "Crystal Wall" will ZDFneo den Nerv der jungen Generation treffen und an den Erfolg der Vampirserie "Love Sucks" anknüpfen. Das erwartet die Zuschauer.

New Adult erfreut sich auf dem Buchmarkt großer Beliebtheit. Bestseller des Genres werden für Kino und Streamingplattformen adaptiert. ZDFneo präsentiert nun seine eigene New-Adult-Serie "Crystal Wall", die genau den Nerv von Erfolgsserien wie "Love Sucks" und "Maxton Hall" treffen will.

Am 10. April startet "Crystal Wall" in der ZDF-Mediathek. Sie erzählt die Liebesgeschichte von Louna und Nicolas, die neben zwischenmenschlichem Drama und vielen Emotionen auch mit Crime-Elementen Spannung mit sich bringt.

Darum geht es in "Crystal Wall"

Die Kampfsportlerin Louna Loris (Anna Bardavelidze, 27) rettet Nicolas Dardenne (Gustav Schmidt, 29) das Leben. Nach dem Vorfall wird sie die neue Personenschützerin des Millionenerben. Dabei geht es Louna vor allem darum, das Rätsel um den Tod ihres Vaters aufzuklären, der Angestellter der einflussreichen Dardenne-Gruppe war und bei einem vermeintlichen Unfall ums Leben kam. Doch als Nicos Bodyguard entwickelt sie nach und nach Gefühle für den Sohn einer Familie, die sie eigentlich verachtet. Die titelgebende "Kristallwand" soll die Grenze der zwei unterschiedlichen Welten symbolisieren, aus denen Louna und Nico kommen - und sie beginnt langsam zu zerbrechen.

"Crystal Wall" beinhaltet alle wichtigen Zutaten, die eine gute New-Adult-Geschichte braucht. Die Macher haben das Genre sehr gut verstanden und als Serie auf den Bildschirm gebracht. Die Gefühle zwischen Louna und Nico entwickeln sich langsam, Folge für Folge als klassischer Slow Burn. Da Louna Nicos Bodyguard ist, kommt das ebenfalls beliebte "Forced Proximity" ("Gezwungene Nähe") auch nicht zu kurz. Doch "Crystal Wall" spielt auch mit Klischees und krempelt klassische Rollen um. Am auffälligsten ist dies wohl in Lounas Tätigkeit als Personenschützerin zu sehen. Sie muss ihn beschützen - und das gerade in den ersten Folgen ziemlich häufig. Der sensible Millionenerbe muss aus ein paar heiklen Situation buchstäblich rausgeboxt werden.

Dabei zeigt sich auch die Vielschichtigkeit des Charakters. Im Umgang mit den Fäusten hat Nico zwar seine Schwächen, doch kann er in anderen Dingen trumpfen. "Nico erinnert mich an einen modernen Hamlet, eine verlorene Seele mit einem riesigen Herzen", erklärt Gustav Schmidt, der Nicolas Dardenne mit all seinen Facetten wunderbar darstellt.

Louna ist hingegen anfänglich sehr verschlossen. Ihren Titel als MMA-Meisterin trägt sie wie einen Schutzschild vor sich. Doch im weiteren Verlauf öffnet sie sich und baut zu mehreren Figuren interessante Beziehungen auf, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer sie auch von einer sensiblen und sogar verletzlichen Seite erleben.

Für wen lohnt sich "Crystal Wall"?

"Crystal Wall" vereint alles, was schon in ähnlichen Serien für Erfolg sorgen konnte. Eine kämpferische weibliche Hauptfigur wie in "Love Sucks", ein Millionenerbe, der mit der Übernahme des Familiengeschäfts hadert, wie in "Maxton Hall", und das Kollidieren zweier völlig unterschiedlichen Welten, die lediglich von einer splitternden "Kristallwand" getrennt werden. Wer also schon an Damian Hardung (26) als melancholischen Vampir oder arroganten Schnösel Gefallen gefunden hat, sollte sich "Crystal Wall" nicht entgehen lassen.

Die ersten zehn Folgen von "Crystal Wall" sind ab dem 10. April in der ZDF-Mediathek abrufbar. Jeden Donnerstag erscheinen ab dann zwei weitere Episoden. Die TV-Ausstrahlung bei ZDFneo erfolgt ab dem 27. April immer sonntags und montags bei ZDFneo. Insgesamt umfasst die Serie 24 bestätigte Folgen.