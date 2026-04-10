Eine Kultserie kehrt mit vier neuen Folgen auf die Bildschirme zurück. Was kann "Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer"?
Erst vor wenigen Wochen feierte mit "Scrubs" eine smarte und humorvolle Serie der 2000er Jahre ihr Comeback auf den Bildschirmen. Jetzt kehrt "Malcolm Mittendrin" zurück. Die anarchische Fox-Serie lief im Original vom Jahr 2000 bis 2006. Im Anschluss wurde Hal-Darsteller Bryan Cranston (70) mit "Breaking Bad" zu einem der größten Serienstars der Gegenwart. Nun steht eine Revival-Staffel bei Disney+ an und die meisten "Malcolm Mittendrin"-Darstellerinnen und Darsteller von damals sind dabei. Vorhang auf für "Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer".