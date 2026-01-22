Die mit Spannung erwartete "Natürlich blond"-Serie "Elle" hat ein Startdatum bei Prime Video erhalten. Und auch um eine zweite Staffel ist die Prequel-Serie schon vor dem Start verlängert.

Amazons Streamingdienst Prime Video hat verkündet, wann die neue Comedyserie "Elle" starten wird. Alle Episoden aus Staffel eins erscheinen demnach am 1. Juli auf dem Streamingdienst, heißt es in einer Mitteilung und beim US-Branchenmagazin "Variety". Zudem ist "Elle" auch bereits vor dem Start verlängert worden, was das große Vertrauen zeigt, das Prime Video in die Prequel-Serie setzt.

Darum geht es in der "Natürlich blond"-Serie "Elle" erzählt die Vorgeschichte zu den beiden Erfolgsfilmen "Natürlich blond" und "Natürlich blond 2" aus den Jahren 2001 und 2003. Die Hauptrolle der Elle Woods übernimmt Lexi Minetree von Reese Witherspoon (49), wie bereits zuvor bekannt war. Zuschauerinnen und Zuschauer erleben die Hauptfigur in "Elle" vor ihrem Studium an der Eliteuniversität Harvard in der Highschool. Gezeigt werden "die Lebenserfahrungen, die sie zu der ikonischen jungen Frau gemacht haben, die wir aus dem ersten 'Natürlich blond'-Film kennen und lieben gelernt haben", heißt es in der Mitteilung.

Ein Herzensprojekt für Reese Witherspoon

Für Reese Witherspoon, die den Originalfilm zu einem Welterfolg machte und nun als ausführende Produzentin fungiert, geht ein Traum in Erfüllung. "25 Jahre, nachdem die Welt Elle Woods zum ersten Mal begegnet ist, wird der Traum wahr, die Geschichte zu erzählen, wie sie zu der unaufhaltsamen Kraft wurde, in die wir uns alle verliebt haben", erklärte sie laut der Mitteilung.

Die Entdeckung von Hauptdarstellerin Lexi Minetree bezeichnete Witherspoon als eine der "befriedigendsten Erfahrungen" ihrer Karriere. Die Themen der Serie - Freundlichkeit, Authentizität und der Glaube an sich selbst - würden sowohl bei Fans der Originalfilme als auch bei einem neuen Publikum Anklang finden, ist sich die Schauspielerin sicher.

Neben Newcomerin Lexi Minetree gehören June Diane Raphael (46), Tom Everett Scott (55) sowie in einer wiederkehrenden Rolle der an Krebs erkrankte James Van Der Beek (48) zum Ensemble von "Elle".