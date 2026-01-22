Die mit Spannung erwartete "Natürlich blond"-Serie "Elle" hat ein Startdatum bei Prime Video erhalten. Und auch um eine zweite Staffel ist die Prequel-Serie schon vor dem Start verlängert.
Amazons Streamingdienst Prime Video hat verkündet, wann die neue Comedyserie "Elle" starten wird. Alle Episoden aus Staffel eins erscheinen demnach am 1. Juli auf dem Streamingdienst, heißt es in einer Mitteilung und beim US-Branchenmagazin "Variety". Zudem ist "Elle" auch bereits vor dem Start verlängert worden, was das große Vertrauen zeigt, das Prime Video in die Prequel-Serie setzt.