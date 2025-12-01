Ex-"GZSZ"-Star Nadine Menz übernimmt eine Rolle in "Unter uns". Im Interview erzählt die Schauspielerin, welche Herausforderungen der Dreh in ihrem Alltag als Mutter mit sich bringt.
Nadine Menz (35) kehrt ins RTL-Serienuniversum zurück. Die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin ist jetzt bei "Unter uns" zu sehen (ab dem 1. Dezember auf RTL+ und ab 8. Dezember bei RTL). Sie spielt Britta Schönfelds (Tabea Heynig, 55) jüngere Schwester Naomi. "Ich freue mich sehr, wieder Teil einer großen RTL-Serie zu sein, es fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie nach Hause zu kommen", erklärt Menz im Interview mit spot on news. "Es ist ein vertrautes Umfeld, in dem ich mich sofort wohlgefühlt habe."