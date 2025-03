Aargau: Mann in der Schweiz erschossen – Deutscher festgenommen

Mann in der Schweiz erschossen – Deutscher festgenommen

1 Die Umstände der Tat und das Motiv seien noch unklar. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Aargau nahe der deutschen Grenze wird ein Mann mit Schusswunden tot aufgefunden. Schnell fällt der Verdacht auf einen Deutschen. Die Hintergründe des Vorfalls sind vorerst unklar.











Link kopiert



Ein 51-jähriger Deutscher steht nach Angaben der Schweizer Polizei unter Verdacht, im Kanton Aargau einen Mann erschossen zu haben. Der Deutsche wurde am Dienstag festgenommen. Am Vorabend war ein Notruf wegen eines leblosen Mannes in Vogelsang nahe der deutschen Grenze eingegangen. Sanitäter fanden einen 47-Jährigen mit Schussverletzungen.