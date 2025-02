Mann in Wohnung festgehalten und erpresst – SEK rückt aus

1 SEK-Beamte unterstützen die Polizei Aalen bei der Festnahme der Männer. (Symbolbild) Foto: imago//Markus Ulmer

In Aalen halten drei Männer am Montag einen anderen in einer Wohnung fest und versuchen, diesen zu erpressen. Das SEK rückt aus. Die Details.











In Aalen ist es am Dienstag zu einem SEK-Einsatz gekommen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, erhielt die Polizei am Montagabend gegen 19.20 Uhr die Information, dass ein 20-Jähriger von zunächst unbekannten Männern entführt worden sein soll.