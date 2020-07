Eckensee in Stuttgart „Noch schlimmer, als ,Tatort’-Kommissar Fabian Hinrichs sagt“

In Stuttgart sah „Tatort“-Star Fabian Hinrichs „Seen voller Kotze“. Moderator Ben Streubel, der an der Königstraße wohnt, sagt, alles sei „noch viel schlimmer“. Der Eckensee sei „ein Trauerspiel“. Am Dienstag hat die Reinigung begonnen.