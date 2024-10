Aalen: Hoher Schaden bei Brand am Sitz der „Schwäbischen Post“

Hoher Schaden bei Brand am Sitz der „Schwäbischen Post“

Im „SDZ Medienhaus“ in der Aalener Innenstadt hat es gebrannt. Dort sind die Redaktion und der Verlag der „Schwäbischen Post“ zu Hause. Die Polizei schätzt den Schaden an dem historischen Gebäude im Ostalbkreis auf eine halbe Million Euro. Die „Schwäbische Post“ selbst berichtet von einer Schadenshöhe von bis zu einer Million Euro. Ein Feuerwehrmann wurde bei Löscharbeiten leicht verletzt, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.