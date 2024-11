Aalen: Bewaffneter in Wohnhaus vermutet – SEK-Einsatz beendet

Bewaffneter in Wohnhaus vermutet – SEK-Einsatz beendet

1 Sicherheitskräfte des SEK (Symbolbild) Foto: IMAGO/Björn Trotzki/IMAGO/Björn Trotzki

Kräfte des SEK waren in einem Aalener Wohngebiet im Einsatz. In einem Gebäude sollte sich ein mutmaßlich Bewaffneter befinden. Der Einsatz ist inzwischen beendet.











Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben nach einer Bedrohungslage in Aalen (Ostalbkreis) einen bewaffneten Mann festgenommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, drangen die Einsatzkräfte in das Wohnhaus des 49-Jährigen ein. Der Mann sei mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet gewesen und habe eine Frau bedroht, so der Sprecher.