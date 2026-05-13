Aachen: Zentis ruft bestimmte Heidelbeer-Konfitüre zurück

1 Aus Sorge vor Verunreinigung mit Plastikteilchen hat der Lebensmittelhersteller Zentis eine bestimmte Charge von Heidelbeer-Konfitüre zurückgerufen (Symbolfoto). Foto: Sina Schuldt/dpa/Sina Schuldt

Wegen möglicher Plastikteilchen ruft der Lebensmittelhersteller Zentis ein Konfitüre-Produkt zurück. Betroffen sind 450-Gramm-Gläser mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum.











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Aus Sorge vor Verunreinigung mit Plastikteilchen hat der Lebensmittelhersteller Zentis eine bestimmte Charge von Heidelbeer-Konfitüre zurückgerufen. Es gehe um 450-Gramm-Gläser aus der Produktreihe „Vom Land“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.4.2027, teilte Zentis in Aachen mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Gläsern dieses Artikels schwarze Kunststoff-Fremdkörper enthalten sein könnten. Der Rückruf geschehe aus vorbeugendem Verbraucherschutz, man habe diese Ware aus dem Verkauf genommen.