Aachen: Frau bekommt Kind auf dem Beifahrersitz

1 Für die Fahrt in die Klinik war es zu spät: Eine Frau hat ein Kind auf dem Beifahrersitz eines Autos bekommen (Symbolfoto). Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild//Hendrik Schmidt

Eine Frau liegt auf einer Autofahrt in der Aachener Innenstadt in den Wehen. Polizisten versuchen, das Paar möglichst schnell ins Krankenhaus zu bringen – doch es reicht nicht mehr.











Link kopiert



Es klingt wie eine Filmszene: Eine Frau hat in Aachen am Sonntagmorgen ihr Kind auf dem Beifahrersitz eines Autos bekommen. Das berichtete die Polizei Aachen. Zwei Polizisten waren am frühen Sonntagmorgen eigentlich auf dem Weg zu einem anderen Einsatz in der Aachener Innenstadt, als ein Mann durch Hupen und Winken hektisch auf sich aufmerksam machte.