Aachen: Frau beim Date getötet – 45-Jähriger verurteilt

Wegen der Tötung einer 37-jährigen Frau bei einem Date und der versuchten Tötung einer Seniorin ist ein 45-jähriger Mann verurteilt worden. Die Einzelheiten.

Wegen der Tötung einer 37-jährigen Frau bei einem Date und der versuchten Tötung einer Seniorin ist ein 45-jähriger Mann in Nordrhein-Westfalen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Aachen sprach ihn des Mordes und des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beziehungsweise mit Raub mit Todesfolge schuldig, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte. Zudem stellte die Kammer die besondere Schwere der Schuld fest und behielt sich die Anordnung der Sicherungsverwahrung vor.

Laut Anklage hatte der Mann die 37-Jährige über eine Dating-App kennengelernt. Im März dieses Jahres kam es zu einem Treffen in der Wohnung der Frau in Herzogenrath. Als diese kurzzeitig den Raum verließ, steckte der 45-Jährige Schmuck der Frau ein.

Die Verteidigung des Mannes beantragte Freispruch

Als sie ihn ertappte, kam es zunächst zu einer Rangelei und die Frau fiel eine Treppe hinunter. Laut Anklage gelang es ihr noch, den Notruf zu wählen, woraufhin der Mann ihr mit einem Gegenstand mehrfach gegen den Kopf schlug. Sie verstarb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, während der Mann mit dem Schmuck floh.

Bereits im Oktober 2023 drang der 45-Jährige laut Staatsanwaltschaft in das Haus einer heute 95-Jährigen in Roetgen ein, um Wertsachen zu stehlen. Als die Seniorin erwachte, schlug er ihr mehrfach mit einem Gegenstand gegen den Kopf und ergriff die Flucht. Die Frau schwebte in Lebensgefahr und überlebte laut Anklage nur durch Zufall.

Mit dem Urteil folgte das Gericht im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Diese hatte noch zusätzlich die Anordnung der Sicherungsverwahrung gefordert. Die Verteidigung des Mannes beantragte Freispruch.