A96 im Kreis Ravensburg: Betrunkener liefert sich Verfolgungsfahrt auf Autobahn

1 Der Mann soll die Haltesignale ignoriert und beschleunigt haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Bundespolizisten wollen einen Mann auf der A96 kontrollieren. Aber der denkt nicht ans Anhalten – und ist alles andere als nüchtern.











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Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat sich auf der Autobahn 96 bei Wangen (Kreis Ravensburg) eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Sie ermittelt eigenen Angaben nach wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz. Bundespolizisten hatten den 36-Jährigen am Montagabend einer Grenzkontrolle unterziehen wollen und bereits bemerkt, dass er leichte Schlangenlinien fuhr.