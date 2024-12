Zu drei Auffahrunfällen ist es auf der Autobahn 96 bei Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) gekommen. Die Unfälle sollen im dichten Reiseverkehr passiert sein, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst fuhr am Freitagnachmittag ein 33-Jähriger mit seinem Auto auf ein vorausfahrendes Auto auf. In der Folge bremste ein 42-jähriger Autofahrer. Der Mann in dem Auto hinter ihm soll das zu spät erkannt haben. So konnte der 27-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen das Fahrzeug.

Zeitgleich fuhr ungefähr 100 Meter hinter der Unfallstelle ein 30-Jähriger mit seinem Auto dem Wagen vor ihm auf. Der Mann in diesem Fahrzeug fuhr danach weiter. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20.000 Euro.