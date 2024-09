A92 in Bayern: Mutter mit Kind flüchtet betrunken und ohne Führerschein vor Polizei

1 Die Polizei konnte die Mutter bei einer Autobahnabfahrt stoppen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Nach Mitternacht will die Polizei auf einer Autobahn bei München einen Wagen kontrollieren. Doch die Mutter mit ihrem Sohn an Bord gibt Gas. Wenig später wird klar, warum.











Betrunken, ohne Führerschein und mit ihrem kleinen Sohn an Bord ist eine Frau mitten in der Nacht auf einer Autobahn bei München der Polizei davongefahren. Die Beamten wollten die 44-Jährige auf der A92 nahe Freising kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. In der Autobahnabfahrt sei sie mit dem 11-jährigen Jungen an Bord der Streife zunächst gefolgt, habe aber plötzlich beschleunigt und sei auf der Autobahn weitergefahren.