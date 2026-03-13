A9 bei Leipzig: Nach Mütze gegriffen - Fahrer nach Flixbus-Unfall mit vier Toten verurteilt

Ein Flixbus kommt bei voller Fahrt von der A9 bei Leipzig ab. Vier Frauen starben, zahlreiche weitere Fahrgäste werden verletzt. Jetzt fiel das Urteil gegen den Fahrer.
Knapp zwei Jahre nach einem verheerenden Busunfall auf der A9 bei Leipzig mit vier Toten ist der Busfahrer zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Eilenburg sprach den 64-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung in vier Fällen und fahrlässiger Körperverletzung in 25 Fällen schuldig. Die Freiheitsstrafe von zwei Jahren wurde zur Bewährung ausgesetzt.