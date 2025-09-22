A831 bei Stuttgart-Vaihingen: Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und wird zum Geisterfahrer

Ein Autofahrer fährt am Sonntag auf der A831 bei Stuttgart-Vahingen auf eine stationäre Verkehrskontrolle zu. Plötzlich wendet er und ergreift die Flucht – entgegen der Fahrtrichtung.
Ein Autofahrer ist am Sonntag auf der A831 bei Stuttgart-Vahingen vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet – und zum Geisterfahrer geworden. Wie die Polizei berichtet, war der 22 Jahre alte Fahrer eines VW Polo gegen 6:20 Uhr auf der A831 in Richtung Autobahnkreuz Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen auf eine stationär eingerichtete Verkehrskontrolle zu fuhr.