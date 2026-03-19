Im Engelbergtunnel wird an diesem Donnerstag eine Spur in Richtung Autobahndreieck Leonberg geöffnet. Wie es danach weitergeht, ist unklar – ebenso die Schadenshöhe.
Jetzt geht es ganz schnell: In der Weströhre des Engelbergtunnels öffnet an diesem Donnerstag, 19. März, um 14.30 Uhr eine Spur in Richtung Dreieck Leonberg. Den Zeitplan gab die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest am Donnerstagvormittag bekannt. Seit dem Lkw-Brand Anfang März war die Weströhre des Tunnels komplett gesperrt. Ab dem Nachmittag ist sowohl für Pkw als auch Lkw in Fahrtrichtung Süden vorläufig wieder ein Fahrstreifen freigegeben.