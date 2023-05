Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A81 bei Böblingen ist am Dienstagvormittag mindestens eine Person ums Leben gekommen, drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Die Autobahn sowie die B464 sind in diesem Bereich momentan gesperrt, laut Polizei wird der Verkehr über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet (Stand: 12 Uhr).

Wie die Beamten in einer ersten Mitteilung berichten, kam es am Dienstag gegen 10.40 Uhr auf der A81 an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb in Fahrtrichtung Singen zu dem folgenschweren Auffahrunfall, an dem ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wohl drei Fahrzeuge beteiligt waren. Nähere Informationen zum Unfallhergang, den Beteiligten sowie den Unfallopfern liegen zurzeit noch nicht vor.

Die beiden Spuren der Autobahn sind in diesem Bereich bis auf Weiteres gesperrt, Polizeibeamte leiten den Verkehr über die Parallelfahrbahn rechts an der Unfallstelle vorbei. Im Zuge des Unfalls wurde auch die B464 in diesem Bereich in Fahrtrichtung Sindelfingen gesperrt. Die Bergung der Fahrzeuge läuft an, es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren.