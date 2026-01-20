A81 und A8 bei Leonberg: Meiste Unfälle in Baden-Württemberg passieren hier – Autobahn GmbH nennt Gründe

Eine Datenauswertung zeigt: Auf den Autobahnen A8 und A81 bei Leonberg kommt es so häufig wie nirgendwo sonst im Land zu Unfällen mit Verletzten. Warum, erklärt der Streckenbetreiber.
Dass es rund um das Leonberger Autobahndreieck öfter einmal kracht, ist nichts Neues. Dass laut einer Studie zwei Autobahnabschnitte rund um Leonberg die unfallträchtigsten Strecken in Baden-Württemberg sein sollen, lässt dann aber doch aufhorchen. Das will die Allianz Direct Versicherung herausgefunden haben, die jüngst eine Statistik veröffentlicht hat.