A81 Stuttgart-Feuerbach Autofahrer löst Unfall mit Kettenreaktion aus – Vier Verletzte

Von bpu 18. August 2018 - 16:44 Uhr

Auf der Autobahn 81 in Richtung Heilbronn ist es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei krachten vier Fahrzeuge ineinander.





Ludwigsburg - Auf der A81 Richtung Heilbronn ist es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Vier Menschen wurden leicht verletzt.

Laut Polizei war ein 61-jähriger Toyota-Fahrer vom Dreieck Leonberg kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz nach der Auffahrt Stuttgart-Feuerbach (Kreis Ludwigsburg) fuhr er aus noch ungeklärter Ursache in den vor ihm fahrenden VW Polo eines 48-Jährigen. Dies löste eine Kettenreaktion aus und der Polo wurde auf den VW Golf einer 19-Jährigen geschoben und dieser wiederum auf den Saab eines 44-Jährigen. Nach derzeitigem Stand der Polizei mussten vier Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Fahrstreifenwechsel als mögliche Unfallursache

Laut Zeugenaussage soll ein Fahrstreifenwechel eines der Beteiligten zu dem Auffahrunfall geführt haben. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge waren der rechte und mittlere Fahrstreifen für eineinhalb Stunden gesperrt. Es enstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Sowohl der Toyota als auch der VW Polo waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.