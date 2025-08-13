A81 Richtung Stuttgart: Fahrzeug im Engelbergtunnel in Brand – Tunnel voll gesperrt

10 Wegen eines Fahrzeugbrands ist der Engelbertunnel aktuell voll gesperrt. Foto: KS-Images.de

Wegen eines Brandes muss der Engelbergtunnel am Mittwoch in beide Richtungen gesperrt werden. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.











Link kopiert



Wegen eines Fahrzeugbrands hat die Polizei den Engelbergtunnel (Kreis Böblingen) am Mittwochabend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Brand in der Röhre in Fahrtrichtung Stuttgart wurde laut Polizei gegen 17 Uhr gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Polizei und Feuerwehr sind mit Einsatzkräften vor Ort. Vor dem Tunnel bildete sich ein längerer Stau. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit noch unklar.