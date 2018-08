A81 Richtung Stuttgart Autofahrer rast in Stauende und wird lebensgefährlich verletzt

Von bpu 18. August 2018 - 18:24 Uhr

Folgenschwerer Auffahrunfall auf der A81 in Richtung Stuttgart: Ein Audifahrer hat bei Herrenberg offensichtlich das Ende eines Staus übersehen und ist ungebremst in einen BMW gerast.





Herrenberg - Am Samstag ist es auf der A81 in Richtung Stuttgart zu einem folgenschweren Auffahrunfall an einem Stauende gekommen. Eine Person wurde lebensgefährlich, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg (Kreis Böblingen). Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 56-jähriger Audifahrer vermutlich ungebremst auf den BMW eines ebenfalls 56-Jährigen, der am Ende eines Stau stand.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Audi A4 Fahrer lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des BMW sowie seine 45-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und mit zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sperrung verursacht langen Stau

Zur Versorgung der Verletzten musste die Autobahn in Richtung Stuttgart teilweise voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Um 16.30 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder befahrbar. Durch die Voll- und Teilsperrungen bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.

Die betroffenen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An diesen sowie an der Mittelleitplanke entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.