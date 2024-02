1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Rotebühlplatz geraten ein Mann und eine Frau in einem Auto in einen heftigen Streit. Auf der A81 Richtung Heilbronn eskaliert die Situation. Die Polizei sucht dringend Zeugen.











Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein 43-jähriger Mann sowie eine 33 Jahre alte Frau gerieten nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr in einem blauen Opel Zafira am Stuttgarter Rotebühlplatz in Streit.