Zwei 21 und 26 Jahre alte Männer haben sich am Freitagabend ein illegales Autorennen auf der A81 bei Konstanz geliefert. Die Polizei konnte die beiden Männer stoppen.

Engen - Zwei Männer haben sich auf der Autobahn 81 nahe Konstanz ein illegales Autorennen geliefert. Eine Polizeistreife beobachtete am Freitagabend, wie die beiden Männer mit ihren Autos immer wieder beschleunigten und abbremsten, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Die Polizei hielt die beiden jungen Männer auf einer Rastanlage nahe Engen (Kreis Konstanz) an.

Die 21 und 26 Jahre alten Männer müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Ob weitere Fahrer beim Rennen gefährdet wurden, war noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.