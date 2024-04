7 Der Engelbergtunnel war zeitweise in Richtung Heilbronn voll gesperrt. Foto: 7aktuell.de/ NR/7aktuell.de | NR

Am Mittwochnachmittag kommt es im Engelbergtunnel auf der A81 zu einem schweren Unfall. Zwei Menschen werden verletzt. Die Folgen sind große Verkehrsbehinderungen.











Nach einem schweren Unfall am Mittwochnachmittag im Engelbergtunnel ist die A81 in Fahrtrichtung Heilbronn wieder komplett frei. Zeitweise musste die Autobahn in diesem Bereich voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei musste ein Lkw-Fahrer gegen 15.15 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Ein 37-jähriger Sprinter-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Ein nachfolgender 45-jähriger Fahrer eines Sattelzugs fuhr wiederum auf den Sprinter auf und schob diesen auf den ersten Lkw. Dadurch wurde der Sprinter-Fahrer und sein 41-jähriger Beifahrer eingeklemmt und verletzt – sie mussten von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kamen sie in ein Krankenhaus.