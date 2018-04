A81 im Kreis Ludwigsburg Auffahrunfall sorgt für Rückstau

Von red/aks 06. April 2018 - 11:42 Uhr

Während der Unfallaufnahme mussten die mittlere und die linke Spur gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand

Bei einem Verkehrsunfall auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim sind insgesamt drei Autos ineinander gekracht. Durch den Unfall bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern.

Stuttgart - Zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) hat sich auf der A81 am Donnerstag gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem insgesamt drei Fahrzeuge ineinander gekracht sind.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 29 Jahre alter Renaultfahrer in Richtung Heilbronn, als er verkehrsbedingt bremste. Ein dahinter fahrender 56-Jähriger in einem VW bremste ebenfalls hinter dem Renault ab. Ein nachfolgender 28-jähriger Seatfahrer war wohl unaufmerksam, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte von hinten in den VW. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Renault geschoben.

Bei der Kollision entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Zwei der drei Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme waren der mittlere und der linke Fahrstreifen bis etwa 19 Uhr gesperrt. Dadurch bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern.