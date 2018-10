A81 in Fahrtrichtung Stuttgart Pkw in Brand – Engelbergtunnel gesperrt

Von red 17. Oktober 2018 - 19:32 Uhr

Am Mittwoch musste der Engelbergtunnel auf der A81 in beide Richtungen gesperrt werden. Offenbar war ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr ist noch am späten Abend im Einsatz.





Stuttgart/Leonberg - Weil ein Auto in Brand geraten war, hat die Polizei am Mittwochabend den Engelbergtunnel auf der A81 bei Leonberg (Kreis Böblingen) in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Unmittelbar nach der Sperrung bildeten sich Polizeiangaben zufolge lange Staus. Zwischen Stuttgart-Zuffenhausen staute sich der Verkehr auf acht Kilometern, auf der A8 in Richtung Karlsruhe kam es zu einem Stau von mindestens vier Kilometern.

Technischer Defekt vermutet

Die Feuerwehr ist derzeit im Einsatz, um das Feuer am Fahrzeug zu löschen. Mutmaßlich ist der Brand wegen eines technischen Defekts an einem Auto ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochabend sagte.

Ersten Angaben zufolge soll niemand verletzt worden sein. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Mehr Informationen in Kürze auf dieser Seite.