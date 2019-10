5 Feuerwehrleute neben dem drei Tonnen schweren Steinquader auf der A 81 Foto: kamera24

Ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen, als auf der A 81 bei Villingen-Schwenningen ein drei Tonnen schwerer Felsbrocken auf die Fahrbahn stürzte. Der Wagen prallte auf den Stein und fing sofort Feuer. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Autobahn ist weiterhin gesperrt.

Villingen-Schwenningen - Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Samstagabend auf der Autobahn 81 Singen-Stuttgart zwischen Tuningen und Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ereignet: Der Fahrer eines Sportwagens ist dort frontal gegen einen etwa drei Tonnen schweren Felsen gefahren und dabei ums Leben gekommen. Der Gesteinsbrocken hatte sich kurz zuvor plötzlich von einem Hang neben der Autobahn gelöst und war auf die von Singen nach Stuttgart führende Fahrbahn gestürzt.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag blieb der massive Steinquader gegen 20.30 Uhr mitten auf der Straße liegen. Der Porschefahrer kam wohl ganz kurz darauf angefahren – mit recht hoher Geschwindigkeit, wie die Polizei meldete. Er konnte nicht mehr ausweichen und raste kurz hinter dem Parkplatz Weigenbach-Ost wohl ungebremst gegen den Felsen. Die Einsatzkräfte konnten laut Medienberichten keine Bremsspuren feststellen.

Das Auto brannte aus

Das Auto sei nach dem Unfall sofort in Flammen aufgegangen und völlig ausgebrannt. Der Fahrer habe sich nicht aus seinem Wagen befreien können. Die Feuerwehr löschte den Brand. Für den Mann sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen. Die Identität des Opfers konnte zunächst nicht geklärt werden: „Das wird noch dauern. Und wir wollen uns an keinen Spekulationen beteiligen“, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Tuttlingen. Laut ihren Angaben wurden zwei weitere Fahrzeuge durch Trümmerteile des Gesteinsbrockens beschädigt. Verletzt wurde dadurch aber niemand.

Die A 81 wurde nach dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen komplett gesperrt. Am Sonntag war sie bis zum Nachmittag weiter in Fahrtrichtung Stuttgart nicht befahrbar. Die Autobahnmeisterei und die Trossinger Feuerwehr haben den Felsen inzwischen zwar weggeräumt. Wie lange die Autobahn noch gesperrt bleiben muss, konnte die Sprecherin aber nicht abschätzen. Die Autobahnmeisterei habe eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Weitere Gefahrenquelle

Der Sprecherin zufolge wurde aber von etwa 15 Uhr an eine zweite Komplettsperrung der Autobahn notwendig. Am Vormittag sei ein geologischer Sachverständiger vor Ort gewesen. Er habe den Hang begutachtet und die Gefahrenlage geprüft. Dabei habe der Experte weitere Felsabgänge nicht ausschließen können. Um die Sicherheit­ wieder zu gewährleisten, müsse ein Gesteinsbrocken entfernt werden, damit er nicht auch noch auf der Autobahn landet. Eine Spezialfirma übernahm den Auftrag und sollte den Felsen kontrolliert abgehen lassen. Für die Arbeiten sei eine gute Stunde veranschlagt worden, so die Polizeisprecherin weiter.

Auch im Alb-Donau-Kreis gab es einen Abgang

Bereits Anfang Juni war ein mächtiger Gesteinsbrocken im Alb-Donau-Kreis auf eine Kreisstraße gestürzt und hatte diese schwer beschädigt. Damals wurde allerdings niemand verletzt. Es hatte aber ebenfalls die Gefahr bestanden, das weitere Felsen herabstürzen, weshalb die Straße mehrere Stunden gesperrt wurde. Experten gaben schließlich Entwarnung. Die Straße musste damals repariert werden.