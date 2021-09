1 Nach dem Unfall musst die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Foto: picture alliance /Patrick Seeger

Am Donnerstagabend verliert ein Lastwagen auf der A81 bei Tuningen in Fahrtrichtung Stuttgart rund 500 Kisten Bier. Die Autobahn muss für die Aufräumarbeiten gesperrt werden.















Tuningen - Rund 500 gefüllte Bierkästen hat ein Lastwagen am Donnerstag auf der Autobahn 81 verloren. Die Ladung sei bei Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) „vermutlich aufgrund falscher Sicherung“ ins Rutschen geraten, teilte die Polizei mit.

Die Bierkästen hätten daraufhin die Seitenplane aufgerissen, rund ein Drittel der Gesamtladung sei auf die Fahrbahn gefallen. Dabei seien zwei Autos beschädigt worden.

Die A81 wurde nach dem Unfall in Richtung Stuttgart gesperrt, die Aufräumarbeiten dauerten bis zum Abend an. Den Schaden an Lastwagen und Autos schätzte die Polizei auf rund 16 000 Euro, der Verlust an Bier könne „bislang nicht beziffert werden“, hieß es.