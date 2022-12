1 Auf rund 30 000 Euro schätzt die Polizei, der bei einem Unfall auf der A81 entstanden ist. Foto: dpa/Stephan Jansen

Ein Ford-Fahrer muss im Kreis Ludwigsburg wegen eines Staus abrupt bremsen. Es kommt zu einer Kettenreaktion, an der zwei weitere Autos beteiligt sind.















Bei einem Unfall auf der A 81 bei Steinheim sind am Dienstag drei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 39-jähriger BMW-Fahrer gegen 16 Uhr zwischen den beiden Ausfahrten Mundelsheim und Pleidelsheim aufgrund eines Staus in die Eisen gestiegen. Ein hinter ihm in Richtung Stuttgart fahrender 47-jähriger Ford-Fahrer erkannte dies rechtzeitig, während es einem 78-Jährigen nicht mehr gelang, seinen Mercedes zu stoppen. Es kam zur Kollision zwischen dem Mercedes und dem Ford, welcher in der Folge auf den BMW geschoben wurde. Da der 78-Jährige immer noch nicht abbremste, wiederholte sich die Kollision. Sowohl die 71-jährige Beifahrerin im Mercedes als auch der BMW-Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer wurden hierbei verletzt. Keines der Fahrzeuge war mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf insgesamt rund 30 000 Euro geschätzt.