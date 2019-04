1 Auf der A81 hat es bei einem 41-jährigen Lkw-Fahrer gleich zwei Mal gekracht. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein 41-Jähriger ist mit seinem Lkw-Gespann auf der A81 bei Steinheim an der Murr am Montagnachmittag gleich zwei Mal in einen Unfall verwickelt worden.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 16 Uhr mit dem Lkw-Gespann auf dem rechten Fahrstreifen der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr eine 50-Jährige in einem Opel-Transporter. Kurz vor dem Parkplatz Kälbling stießen die beiden Fahrzeuge in einer Baustelle zusammen, weil mindestens einer der Fahrer im Kurvenbereich über die Fahrstreifenbegrenzung geraten war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Im Anschluss an die auf dem Parkplatz durchgeführte Unfallaufnahme, fuhr der 41-Jährige weiter. Als er auf die Durchgangsfahrbahn zurückfuhr, achtete er allerdings nicht auf die Vorfahrt eines Sattelzugs und stieß mit diesem zusammen. Der Sattelzug-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Die erneuten Beschädigungen am Lkw-Gespann wurden mit etwa 1500 Euro beziffert.