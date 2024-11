A81 bei Steinheim an der Murr

1 Bei einem Unfall auf der A81 bei Steinheim an der Murr wurde ein 24-Jähriger leicht verletzt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Reiss

Bei einem Unfall auf der A81 bei Steinheim an der Murr wird ein 24-jähriger Opel-Fahrer leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.











Link kopiert



Ein Leichtverletzter und rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag auf der A81 bei Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg). Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14.45 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim.

Ein 24-jähriger Opel-Fahrer war auf dem mittleren von drei Fahrstreifen unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass er mit überhöhter Geschwindigkeit einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug überholte. Anschließend scherte der Opel-Fahrer nach rechts vor den Sattelzug ein. In der Folge verlor der 24-Jährige wohl die Kontrolle über seinen Opel. Der Opel kam nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab und schleuderte anschließend wieder zurück auf die Autobahn. Schließlich prallte er noch gegen die Mittelleitplanke. Lesen Sie auch Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten waren die beiden linken Fahrstreifen zeitweise gesperrt. Der Opel wurde abgeschleppt.