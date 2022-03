1 Auf der A81 hat sich bei Schwieberdingen am Donnerstagabend ein Unfall ereignet. Foto: dpa/Stefan Puchner

Auf der Autobahn, kurz vor dem Engelbergtunnel, erfasst ein Lastwagen am Donnerstagabend eine Frau auf einem Roller. Die 34-Jährige wird schwer verletzt.















Ditzingen - Mit schweren Verletzungen ist eine 34-jährige Rollerfahrerin am Donnerstag in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem ein Lastwagen sie auf der Autobahn nördlich des Engelbergtunnels erfasst hatte. Wie die Polizei mitteilt, war der 53-Jährige Sattelzugfahrer gegen 17 Uhr auf der A 81 in Richtung Stuttgart auf einer Sperrfläche und dann auf einem Beschleunigungsstreifen gefahren. Die Rollerfahrerin, die in Feuerbach auf die Autobahn 81 wollte, wurde von dem Lastwagen erfasst. Nach Auskunft der Polizei war das Zweirad für die Autobahn zugelassen.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 4000 Euro. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen sicherte den Verkehr ab. Zur Feierabendzeit bildete sich auf der Autobahn, auf der eine Spur blockiert war, ein kleinerer Stau.