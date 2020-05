Unfall bei Burg Dischingen in Weilimdorf Mountainbiker nach Sprung schwer verletzt – Höhenrettung rückt an

Ein 29-jähriger Mountainbiker setzt zu einem Sprung in steilem Gelände nahe der Burg Dischingen in Weilimdorf an, stürzt und wird dabei schwer verletzt. Die Höhenrettung sowie ein Helikopter rücken an.