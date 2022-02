5 Der Chrysler überschlug sich bei dem Unfall. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Ein schwerer Unfall hat auf der A81 bei Mundelsheim drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro gefordert. Eine 44-Jährige hatte die Kontrolle über ihr Auto verloren, das sich letztlich überschlug.















Link kopiert

Mundelsheim - Eine 44 Jahre alter Chrysler-Fahrerin hat am Freitagmittag auf der A81 bei Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) einen Unfall verursacht, bei dem sich ihr Fahrzeug überschlug. Bei dem Unfall wurden sie selbst und zwei weitere Frauen verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die Autobahn musste in diesem Bereich teilweise gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet, war die 44-Jährige gegen 12.15 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als sie zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen geriet. Die 44-Jährige konnte den Chrysler anschließend zwar wieder auf die Fahrbahn bringen. Dort krachte sie allerdings ins Heck des Audi einer 43-Jährigen.

Chrysler überschlägt sich

Daraufhin kam die Chrysler-Fahrerin erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und schanzte über eine abgesenkte Leitplanke. Ihr Fahrzeug verlor dabei die Bodenhaftung und überschlug sich, sodass es letztlich auf dem Fahrzeugdach im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Die Audi-Fahrerin geriet offenbar wegen der Kollision ebenfalls ins Schleudern, weshalb sie auch die rechte Leitplanke touchierte. Der Audi drehte sich und kam letztlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Die 44-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 43-Jährige und ihre 27-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls in Krankenhäuser transportiert. Über die Verletzungen der beiden Frauen können noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Mundelsheim und Großbottwar waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Eine erste Teilsperrung der Strecke erfolgte durch die Feuerwehr und wurde später durch die Autobahnmeisterei Ludwigsburg übernommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Als die Unfallstelle geräumt war, konnte die Sperrung gegen 15.25 Uhr aufgehoben werden.