Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der A81.

Die A81 bei Mundelsheim muss am Montagabend nach einem schweren Unfall voll gesperrt werden. Die Einzelheiten.















Nach einem schweren Unfall am Montagabend ist die A81 bei Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) in Fahrtrichtung Stuttgart aktuell voll gesperrt. (Stand: 21.50 Uhr).

Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, war ein Autofahrer kurz nach 21.30 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache kurz nach der Anschlussstelle Mundelsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Mittelleitplanke krachte. Bildern von der Unfallstelle nach zu urteilen handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Lamborghini.

Informationen zu etwaigen Verletzten sowie zur Unfallursache liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Ebenfalls steht noch nicht fest, wie lange die Vollsperrung aufrechterhalten bleibt.