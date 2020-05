4 Bei dem Unfall auf der A81 wurde eine Person verletzt. Foto: 7aktuell.de/Nils Reeh

Vier Fahrzeuge sind am Donnerstagnachmittag in einen Unfall an der Anschlussstelle Ludwigsburg Süd in Fahrtrichtung Heilbronn verwickelt. Eine Person wird verletzt.

Ludwigsburg - Am Donnerstagnachmittag hat es auf der A81 an der Anschlussstelle Ludwigsburg Süd in Fahrtrichtung Heilbronn gekracht, der Verkehr geriet infolge der Unfallaufnahme ins Stocken. Nach ersten Angaben einer Polizeisprecherin wollte ein Autofahrer auf die Autobahn auffahren, wobei sich der Unfall nach dem Spurenwechsel ereignete.

An dem Unfall waren drei Pkw und ein Lkw beteiligt. Eine Person zog sich leichte Verletzungen zu. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei leitete den Verkehr zunächst über den Beschleunigungsstreifen ab, gegen 16.30 Uhr war die Unfallstelle komplett geräumt. Der Verkehr staute sich am Nachmittag mehrere Kilometer.