9 Bei dem Unfall wurde der 26-jährige Beifahrer im Ford Transit eingeklemmt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Ein 26-jähriger Transporter-Fahrer ist in der Nacht zum Mittwoch auf der A81 bei Ludwigsburg unterwegs, als er nahezu ungebremst in einen Lkw-Anhänger kracht – mit fatalen Folgen.











Bei einem schweren Lkw-Unfall auf der A81 bei Ludwigsburg sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn in diesem Bereich in Fahrtrichtung Stuttgart für circa eine Stunde voll gesperrt werden.