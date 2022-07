1 Die Feuerwehr eilte zum Brandort (Symbolbild). Foto: dpa/Stephan Jansen

Ein Auto gerät am Freitagabend auf der A81 bei Ludwigsburg in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr rücken an, die Autobahn muss komplett gesperrt werden.















Wegen eines brennenden Autos musste die A81 bei Ludwigsburg am Freitagabend voll gesperrt werden. Die Sperrung besteht aktuell noch (Stand: 20.45 Uhr).

Wie die Polizei in einer ersten Meldung berichtet, war der Fahrer eines Audi A4 in den Abendstunden auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd unterwegs, als das Auto in Vollbrand geriet. Der Fahrer stellte den Wagen unter der Brücke, über die die Neckarstraße führt, ab.

Polizei und Feuerwehr eilten zum Brandort. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart ist momentan voll gesperrt.