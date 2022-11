1 Der Engelbergtunnel bei Leonberg wird am Wochenende zeitweise gesperrt (Archivbild). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Kuhnle

Auf der Autobahn 81 wird am Wochenende der Engelbergtunnel zeitweise gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden bei Leonberg umgeleitet.















Link kopiert

Verkehrsteilnehmer müssen am Wochenende mit Beeinträchtigungen auf der Autobahn 81 rechnen. Wegen Bauarbeiten wird der Engelbergtunnel bei Leonberg (Kreis Böblingen) in der Nacht auf Sonntag in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung dauere von 1 bis 6 Uhr, teilte die Autobahn Niederlassung Südwest am Dienstag mit.

Die Umleitung in Fahrtrichtung Heilbronn erfolge über die U1 ab der Anschlussstelle Leonberg-West und in Fahrtrichtung München/Karlsruhe über die U18 ab der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach, hieß es.

Neue Innenschale für die Röhren

Die beiden Röhren des Engelbergtunnels bekommen eine neue Innenschale, die sie gegen Gesteinsdruck schützen soll.

Ebenfalls voll gesperrt in der Nacht auf Sonntag wird die Rheinbrücke auf der Autobahn 61 zwischen dem Kreuz Speyer bis zur Anschlussstelle Hockenheim. Betroffen sind beide Richtungen im Zeitraum von 22 bis 5 Uhr. Grund sind Bauwerksuntersuchungen.