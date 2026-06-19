A81 bei Leonberg: Engelbergtunnel wird am Wochenende für zwölf Stunden voll gesperrt

Aufgrund des Lkw-Brands von Anfang März verzögern sich die seit Jahren andauernden Sanierungsarbeiten, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Jetzt am Wochenende ist der Tunnel dicht.
Die Sanierung des Engelbergtunnels dauert länger als geplant. „Wegen der durch den Lkw-Brand entstandenen Verzögerungen verschiebt sich die für Sommer 2026 geplante Fertigstellung der Ertüchtigung des Engelbergtunnels in den Herbst 2026“, vermeldet die Betreiberin, die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest. Anfang März hatte ein LkW-Anhänger im Tunnel Feuer gefangen und erheblichen Schaden angerichtet.